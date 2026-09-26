Водителям объяснили, как продлить срок службы зимних и летних шин

Ошибки при хранении и эксплуатации могут вдвое сократить срок службы шин. Технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов объяснил, как избежать преждевременного износа, сообщает Общественная Служба Новостей .

Зимним шинам вредят солнце, жара, влага и перепады температуры. Ершов советует хранить чистые и сухие колеса в прохладном темном месте, не запечатывая их в герметичные пакеты: внутри может появиться конденсат. При правильном уходе комплект способен прослужить не три, а пять-шесть сезонов.

Новые шипованные шины нужно прикатывать первые 500–700 км: не превышать 80 км/ч, избегать резких разгонов и торможений. Агрессивная езда ускоряет потерю шипов. Зимой также важно проверять давление и не допускать длительного использования недокачанных колес.

Летние покрышки быстрее изнашиваются при неправильном давлении, перегрузе автомобиля и резких маневрах, особенно в жару. Недокачанная шина сильнее стирается по краям, перекачанная — в центре. Ершов рекомендует учитывать индекс нагрузки и подбирать шины под дороги, по которым чаще ездит автомобиль.

Балансировку и сход-развал специалист советует проверять после ремонта подвески и установки новых колес, а также раз в год или каждые 15–20 тысяч километров. Шины следует менять по сезону с учетом среднесуточной температуры, не дожидаясь сильного износа протектора.