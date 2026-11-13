Водителям назвали необходимый комплект вещей в машине на зиму

Зимой в машине стоит держать лопату, буксировочный трос, провода для прикуривания, теплые вещи, а также фонарь и повербанк. Этот набор поможет выбраться из снега или дождаться помощи, сообщает Ura.ru .

Компактная складная лопата пригодится для расчистки колес, выхлопной трубы и места под домкрат. Перед поездкой нужно проверить ручку и фиксатор.

Буксировочный трос следует выбирать с запасом по нагрузке и проверять на порезы, потертости и слабые крепления. Крепить его можно только за штатные точки буксировки. Рывки могут повредить кузов или трансмиссию.

Провода для прикуривания должны соответствовать пусковому току двигателя. Важно осмотреть зажимы и изоляцию, проверить длину кабеля. Машину с автоматической коробкой передач нельзя пытаться завести с толкача.

Даже для короткой поездки нужны плед, теплая куртка, зимняя обувь, перчатки, шапка и запасные носки. Для дальней дороги пригодятся термос с горячим чаем и энергетические батончики.

Фонарь поможет при ремонте и подаче сигнала, а повербанк сохранит связь. Перед выездом нужно проверить заряд устройств и взять запасные батарейки. На морозе аккумуляторы быстро теряют емкость.

Этот набор дополняет аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.