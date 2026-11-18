Телефоны и наушники отвлекают участников движения и создают опасные ситуации. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, сообщает «Крым 24» .

По словам Ланга, постоянное потребление контента рассеивает внимание. Пешеходы слушают музыку или разговаривают по телефону, полностью погружаясь в гаджеты.

Водители допускают ту же ошибку. Кроме того, они порой проявляют агрессию по отношению к пешеходам.

Психолог пояснил, что в такие моменты участники движения пытаются переложить ответственность за безопасность друг на друга. Такая рассеянность приводит к опасным ситуациям на дороге.