Автоэксперт Кисенков: зимой авто нужно загонять на мойку раз в одну-две недели

В зимнее время машину нужно периодически загонять на мойку, чтобы в том числе смывать с нее соль и реагенты. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоэксперт Василий Кисенков.

«По частоте это примерно один раз в одну-две недели, а дальше смотрим по загрязнению», — сказал он.

Кисенков добавил, что смешанная с водой соль способна достаточно глубоко забивать поры автомобиля. Поэтому необходимо мыть не только кузов, но и помнить про днище, особенно если оно без антикоррозийного покрытия.

О наиболее частых ошибках при зимней мойке автомобиля, способах их избежать и как правильно просушить машину — читайте в нашей статье.