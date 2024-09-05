Ixen Motors Rus: новый кроссовер Forthing T5 появится на российском рынке 9 сентября

Новый кроссовер Forthing T5 поступит в продажу в России 9 сентября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании-дистрибьютора Ixen Motors Rus.

Начальная цена автомобиля — 1,95 миллиона рублей. Это на 50 тысяч рублей больше стоимости, объявленной в июне.

Forthing T5 имеет 1,5-литровый турбомотор. Машина оснащена классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В список опций включили электропривод двери багажника.

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