Ixen Motors Rus: новый кроссовер Forthing T5 появится на российском рынке 9 сентября
Новый кроссовер Forthing T5 поступит в продажу в России 9 сентября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании-дистрибьютора Ixen Motors Rus.
Начальная цена автомобиля — 1,95 миллиона рублей. Это на 50 тысяч рублей больше стоимости, объявленной в июне.
Forthing T5 имеет 1,5-литровый турбомотор. Машина оснащена классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В список опций включили электропривод двери багажника.
«Зубы дракона» появились на российско-литовской границе
Презентация книги о Павловском Посаде прошла в доме детского творчества
Дыхательную зарядку по методу Стрельниковой провели для пенсионеров в Лобне
Боролся за Родину и жизнь. Ветерану народного ополчения ДНР подарили квартиру в Подмосковье
Фейк: россиянам запретили летать в Турцию чартерами
Студент из Павловского Посада получил жилищный сертификат для детей-сирот
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте