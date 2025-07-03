Отправившийся на СВО мэр Оренбурга ушел в отставку ради продления контракта

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о намерении продлить контракт с Минобороны и продолжить служить в зоне специальной военной операции. Об этом он сказал в видеообращении в Telegram-канале .

В связи с принятым решением Салмин подал в отставку. На СВО он ушел полгода назад, его обязанности выполнял заместитель города.

«Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей, но понимаю, что город не может долгое время без руководителя», — сказал он.

Ранее RT отметил, что губернатор Калининграда Алексей Беспрозванных вступил в отряд территориальной обороны «БАРС-Калининград». Глава региона подчеркнул, что присоединиться к отряду может любой, кто состоит в запасе или заключил контракт.