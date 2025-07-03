Межрегиональный съезд многодетных семей прошел в Шатуре

Традиционный съезд «МногоМама» состоялся в оздоровительном лагере «Изумрудный» в Шатуре. На нем обсудили вопросы, связанные с родительством и детством.

Участники приехали из разных регионов страны. Это уже четвертый такой съезд.

На встрече обменялись опытом материнства, поговорили о мерах господдержки в регионах, а также о решении сложных вопросов, с которыми приходится сталкиваться семьям. В это время для детей провели мастер-классы.

После для семей прошел квест. Участникам предстояло преодолеть препятствия и выполнить разные задания.

Кроме того, заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова вручила памятные презенты многодетным родителям. Следующий такой съезд пройдет в Обнинске.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шатуре прошла международная конференция о социализации студентов с ОВЗ.