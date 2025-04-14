Hongqi представила версию бизнес-седана с запасом хода до 1,6 тысячи километров

Компания Hongqi презентовала в Китае обновленную версию бизнес-седана H5 в гибридной комплектации PHEV, способной преодолевать до 1,6 тысячи километра без дозаправки. Об этом сообщили «Известия».

Автомобиль оборудован комбинированной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающим мощность 150 лошадиных сил, и электродвигатель с максимальной производительностью 228 лошадиных сил.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 23,9 киловатт-часа. Этого достаточно для пробега на электрической тяге от 130 до 170 километров в зависимости от версии автомобиля. Средний расход бензина варьируется в пределах 3,75 литра на каждые 100 километров дороги. Процесс зарядки аккумулятора с 30% до 80% занимает около 14 минут.

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