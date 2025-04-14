Hongqi представила версию бизнес-седана с запасом хода до 1,6 тысячи километров

Компания Hongqi презентовала в Китае обновленную версию бизнес-седана H5 в гибридной комплектации PHEV, способной преодолевать до 1,6 тысячи километра без дозаправки. Об этом сообщили « Известия ».

Автомобиль оборудован комбинированной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающим мощность 150 лошадиных сил, и электродвигатель с максимальной производительностью 228 лошадиных сил.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 23,9 киловатт-часа. Этого достаточно для пробега на электрической тяге от 130 до 170 километров в зависимости от версии автомобиля. Средний расход бензина варьируется в пределах 3,75 литра на каждые 100 километров дороги. Процесс зарядки аккумулятора с 30% до 80% занимает около 14 минут.