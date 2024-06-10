АвтоВАЗ презентует туристические версии автомобилей Lada в середине июня

Российская автомобильная компания АвтоВАЗ презентует туристические версии машин Lada Vesta, Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend в середине июня в Москве. Об этом сообщили «Известия».

Автомобили будут отличаться фирменными туристическими аксессуарами — это багажники и палатки на крышу, крепления для велосипедов и прочее. Также машины получат специальную оклейку «Жигулевские выходные».

Отмечается, что презентация состоится в Москве на территории ВДНХ в рамках туристического форума «Путешествуй!».