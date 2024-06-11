Автоэксперт Славнов порекомендовал делать фото каршеринга до и после, чтобы избежать несправедливых штрафов

Юрист по автоправу Дмитрий Славнов в разговоре с изданием Pravda.Ru посоветовал россиянам, кто часто пользуется услугами каршеринга, делать фото авто до и после использования. Таким образом, по его словам, автомобилист может избежать несправедливых штрафов.

Славнов рассказал о случае, когда его коллега арендовал автомобиль, вернул его в идеальном состоянии, но утром обнаружил значительную вмятину. Проблема решилась, когда были просмотрены камеры видеонаблюдения. Оказалось, что машину повредил другой пользователь каршеринга, передала «Вечерняя Москва».

Проверка записей с камер и проведение экспертиз для определения времени нанесения повреждений помогут опровергнуть обвинения в спорных ситуациях, добавил автоэксперт.