В ГД призвали добавить протезирование зубов в ОМС для социально незащищенных

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением добавить в полис ОМС протезирование зубов для социально незащищенных слоев населения. Официальное сообщение партии поступило в распоряжение 360.ru.

По словам Миронова, сейчас зубные протезы делают бесплатно только отдельным льготным категориям, к тому же не во всех регионах. В результате складывается несправедливая ситуация, подчеркнул депутат.

«Пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции делает доступ к зубопротезированию фактически трудным», — отметил лидер партии.

Ранее главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин напомнил, какие жители Подмосковья могут бесплатно поставить себе зубные протезы.