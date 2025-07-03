Экологи проверили качество воздуха в Наро-Фоминске и Одинцове

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили выезды в Наро-Фоминск и Одинцово для проверки качества воздуха. Превышений концентрации вредных веществ там не выявили.
Как рассказали в региональном Минэкологии, специалисты проверили качество воздуха по просьбам жителей. В Апрелевке работы провели вблизи складского комплекса, а в деревне Зайцево — рядом со строительным предприятием. Исследования провели по 32 загрязняющим веществам.
«Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований не зафиксировано», — пояснили в ведомстве.
Ранее специалисты проверяли качество воздуха в Щелкове.
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