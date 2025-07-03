Ракета «Искандер» ударила по порту Одессы

Инфраструктура порта Одессы получила значительные повреждения после удара ракетой «Искандер». Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Олега Кипера сообщило издание «Думская» .

«По припортовой инфраструктуре нанесен удар баллистической кассетной ракетой», — заявил Кипер. Он добавил, что речь идет об «Искандере».

После прилета раздался сильный взрыв и набережную окутал густой дым. Обстрел произошел во время работающих сигналов воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического оружия.



Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:48 из-за угрозы применения баллистического оружия. Спустя три минуты в городе прогремел взрыв.

В ночь на четверг, 3 июля, серия взрывов прогремела в Киеве после срабатывания сирен воздушной тревоги. По данным издания «Общественное», сигналы предупредили горожан о возможных прилетах почти за час до первого удара.