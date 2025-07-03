Борцы из Подмосковья выиграли 2 медали на первенстве Европы

Два спортсмена из Подмосковья стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе среди юниоров. Турнир проходит в итальянском городе Каорле с 30 июня по 6 июля.

Иван Соломин из Воскресенска победил в весовой категории до 55 килограммов. На пути к золоту он одолел соперников из Чехии, Молдавии, Румынии и Азербайджана.

Мингиян Горяев из Химок взял золото в категории до 67 килограммов. Он одолел борцов из Турции, Белоруссии, Азербайджана и Украины, завершив финальный поединок со счетом 9:0.

Сборная России уже завоевала семь медалей турнира, включая четыре золотые. Следующие схватки пройдут 6 июля. В весовой категории до 65 килограммов будет выступать Маргарита Салназарян.