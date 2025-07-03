Обустройство беговых дорожек началось на стадионе гимназии №3 в Дубне

Строители спортивного комплекса гимназии №3 в Дубне начали укладку первого слоя асфальта на беговых дорожках. Работы идут в плановом режиме, и завершить их планируют к середине августа.

Особое внимание ходу строительства уделяют представители городской администрации, педагоги и родители учеников. Учитель физкультуры Василий Захарович Червяков, который работает тренером в Дубне почти 50 лет, из них 37 — в гимназии №3, несмотря на отпуск, практически ежедневно посещает стройплощадку.

«Наконец, мы дождались. Видите, начали строить и активно начали. Мы очень рады», — отметил Червяков.

Глава города Максим Тихомиров регулярно контролирует процесс и поддерживает связь с подрядчиками. Он отметил хороший темп работ и оперативное реагирование на замечания. В выходные мэр дал поручение начать замену освещения не только на стадионе, но и на прилегающей дорожке. Уже ведется подготовка траншей под новые опоры.

После завершения асфальтирования дорожек строители приступят к обустройству футбольного поля с искусственным покрытием.

Напомним, к новому учебному году на территории гимназии №3 появится современный стадион с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, прыжковой ямой, трибунами и тренажерами.