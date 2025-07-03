Артисты из Дмитрова приняли участие во всероссийском фестивале гостеприимства

Воспитанники ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники» и фольклорного ансамбля «Задоринка» из Дмитрова выступили на фестивале «Самоварфест» в Москве на территории ВДНХ. Зрителями стали более 70 тысяч человек.

В форуме приняли участие более 1000 исполнителей из более чем 50 регионов России. На сцене с тремя номерами выступили и творческие коллективы из Дмитрова. Они исполнили русские народные, плясовые и хороводные песни.

Общий концерт длился 12 часов. В том числе артисты посвящали свои номера 80-летию Великой Победы.

«Дмитровская земля испокон веков славилась своими музыкальными и фольклорными традициями, и творчество наших коллективов — живое тому подтверждение. Русские народные песни, плясовые и хороводные мелодии — это не просто концертные номера, а частица нашей души, нашей истории», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.