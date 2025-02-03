Автоэксперт Шкуматов связал переизбыток авто на складах РФ с условиями кредитов

Петр Шкуматов, автоэксперт и руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», обсудил с RT ситуацию с переполненными складами у российских автодилеров.

Он объяснил, что избыток автомобилей образовался вследствие массового ввоза машин по старым ставкам до повышения утилизационного сбора в прошлом году.

Планировалось реализовать все завезенные транспортные средства достаточно быстро. По словам специалиста, ожидалось, что весь запас будет продан к февралю текущего года. Однако спрос на автомобили снизился, и причиной этого стали ужесточившиеся условия кредитования в стране, заявил Шкуматов.