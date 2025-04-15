Автоэксперт Шкуматов: хранить шины лучше всего в сухом, прохладном и темном месте

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал RT , как хранить шины. Он объяснил, что это нужно делать правильно, чтобы покрышки прослужили дольше.

По его словам, хранить шины лучше всего в сухом, прохладном и темном месте. Подойдет сухой гараж или застекленный балкон, кладовка или подвал. А вот на открытом балконе шины нужно защищать от солнца. Их можно накрыть или упаковать в специальные пакеты. Такие обычно выдают на шиномонтаже.

Шины без дисков следует хранить вертикально, а не складывать стопкой. В противном случае могут появиться боковые деформации. Еще перед хранением шины необходимо помыть. Чистые шины хранятся дольше. Также можно купить специальный спрей-консервант для резины. Он недорогой — около 200–300 рублей.

Для упаковки шин подойдет пластиковый пакет, но его не надо завязывать наглухо. Лучше оставить приоткрытым, чтобы шины «дышали».