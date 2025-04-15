Автоэксперт Шкуматов: хранить шины лучше всего в сухом, прохладном и темном месте
Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал RT, как хранить шины. Он объяснил, что это нужно делать правильно, чтобы покрышки прослужили дольше.
По его словам, хранить шины лучше всего в сухом, прохладном и темном месте. Подойдет сухой гараж или застекленный балкон, кладовка или подвал. А вот на открытом балконе шины нужно защищать от солнца. Их можно накрыть или упаковать в специальные пакеты. Такие обычно выдают на шиномонтаже.
Шины без дисков следует хранить вертикально, а не складывать стопкой. В противном случае могут появиться боковые деформации. Еще перед хранением шины необходимо помыть. Чистые шины хранятся дольше. Также можно купить специальный спрей-консервант для резины. Он недорогой — около 200–300 рублей.
Для упаковки шин подойдет пластиковый пакет, но его не надо завязывать наглухо. Лучше оставить приоткрытым, чтобы шины «дышали».