Автоэксперт Родионов назвал некачественные фото машины в объявлении признаком перекупщика

Не самые качественные фотографии автомобиля в объявлении зачастую являются характерным признаком того, что продажей занимается перекупщик. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Гришаков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также часто перекупщики не ставят автомобиль на учет, а перепродают по договору купли-продажи от собственника. В основном такие продавцы не знают аспектов обслуживания машины и не могут ответить на важные вопросы, сообщили «Известия».

Кроме того, в таких случаях в документах на право собственности можно увидеть очень маленький срок владения автомобилем, отметил Гришаков.

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