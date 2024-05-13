Автоэксперт Попов призвал водителей быть осторожными во время движения рядом с мотоциклистами | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 12:20 Автоэксперт Попов призвал водителей быть осторожными во время движения рядом с мотоциклистами

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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда»призвал водителей быть внимательнее на дорогах, особенно когда на пути встречается мотоциклист. По словам эксперта, с наступлением весны учащаются аварийные ситуации с двухколесным транспортом.

Попов отметил, что водителям следует четче контролировать так называемые мертвые зоны.

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«Надо понимать, что мотоциклисты хуже видны. Надо четче контролировать мертвые зоны. Крутим головой, двигаемся вперед и назад. По идее это должно войти в привычку», — добавил Попов.

Автоэксперт допустил поправки в ПДД, которые могли бы позволить мотоциклистам использовать свое преимущество малоформатного транспорта. Попов уточнил, что водители двухколесного транспорта могли бы двигаться в междурядье в случае затора.