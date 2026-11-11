Автоэксперт Попов напомнил об обязательных зимних шинах с 1 декабря

Российские автомобилисты обязаны использовать зимнюю резину с 1 декабря до 1 марта. Об этом напомнил автоэксперт Дмитрий Попов, сообщает RT .

Попов пояснил, что шипованную резину нужно устанавливать на все четыре колеса. Минимальная остаточная глубина протектора зимних шин составляет четыре миллиметра, а не 1,6 мм, как у летних.

Эксперт напомнил, что переходить на зимние шины необходимо, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +7 °C. По его мнению, жители южных регионов, вероятно, предпочтут нешипованную резину — так называемую «липучку».