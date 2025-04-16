Автоэксперт Ожогин: минеральное масло не подходит для длительной работы двигателя

Руководитель компании-производителя масел Vertex Group Константин Ожогин развеял распространенные заблуждения автовладельцев относительно преимуществ минеральных моторных масел. В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что минеральные масла не отвечают современным требованиям надежности и длительности эксплуатации двигателей.

Несмотря на устоявшееся мнение, что минеральное масло оптимально для изношенных моторов, эксперт подчеркнул, что такой продукт непригоден для длительной надежной работы двигателя. Минеральные масла склонны к преждевременному выгоранию и окислению под воздействием постоянного напряжения и износа деталей двигателя. Это приводит к формированию черных отложений и запаху гари, что угрожает дорогостоящим поломкам, написали «Известия».

Масла минерального происхождения содержат много примесей и высокое содержание серы (около 1%), что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках продукта. Масла этого типа подходят для промышленного оборудования, где отсутствуют быстрые перепады температур и экстремальные нагрузки, характерные для автомобильных двигателей.