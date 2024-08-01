Автоэксперт Макухин заявил, что инфраструктура для электрокаров в РФ не успевает за рынком

В беседе с АБН24 специалист в области автомобилей Станислав Макухин выделил три основных проблемы, которые замедляют развитие российского сектора электромобилей.

Он отметил, что текущее количество зарядных станций для электрокаров в России соотносится с объемом самого рынка. Однако при этом он указал на существующую бюрократию, требующую значительных временных и ресурсных затрат.

Кроме этого, специалист подчеркнул недостаток равных условий для частных и государственных предприятий. Проблемы возникают, когда компании пытаются согласовать установку зарядных станций на муниципальных территориях. Он отметил наличие административных барьеров: зачастую предпочтение отдается государственным сетям. По его мнению, как только будет достигнуто административно-законодательное выравнивание, развитие сети зарядных станций ускорится.

В завершение Макухин упомянул о преобладающем в обществе мышлении, заимствованном из 90-х годов, когда акцент делается на быструю прибыль, несмотря на то, что Россия лишь начинает развивать инфраструктуру для электромобилей, добавили «Государственные новости».