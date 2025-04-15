Автоэксперт Комаров: в путевом листе должна быть отметка о технической исправности машины

По его словам, в документе должна быть отметка о технической исправности машины, показатели одометра на момент выезда и возвращения.

Необходимо вписывать данные о водителе и организации. В путевом листе указываются реквизиты, утвержденные приказом Минтранса РФ. Среди них: информация об организации (наименование, адрес, телефон, ОГРН, ИНН), данные водителя (ФИО, данные водительского удостоверения, СНИЛС, подпись), сведения о транспортном средстве (марка, модель, госномер, показания одометра) и маршрут или задание водителя.

Кроме того, ставится штамп о пригодности водителя к работе, указывается время начала и окончания смены. На основании этих данных можно рассчитать фактический расход топлива и выявить перерасход. Подпись диспетчера и печать организации также вносятся в путевой лист, если они есть.