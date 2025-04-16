Автоэксперт Хайцеэр: цена на китайские авто зависит в том числе от таможенных сборов

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал Ura.ru , почему машины из Китая стоят дороже в России. Импорт китайских автомобилей в Россию увеличивает их стоимость в два раза.

Автодилеры устанавливают высокую маржу, себестоимость производства в Китае ниже, чем в других странах. Это происходит потому, что у китайских производителей под рукой почти все необходимые технологии. Кроме того, на цену влияют таможенные сборы, расходы на транспортировку и утилизационный сбор, зависящий от объема двигателя. Например, за ввоз автомобиля с двигателем объемом 1–2 литра придется заплатить 667 400 рублей.

Автоэксперт объяснил, что локализация производства машин в России убирает расходы на пошлины и сборы. Но это не сильно меняет цену для потребителя, так как заводу тоже нужно содержать работников и получать прибыль. Ян Хайцеэр подчеркнул, что стимулировать иностранцев собирать машины в России выгодно, потому что появляются новые рабочие места и предприятия.