Автоэксперт Хайцеэр негативно оценил идею увеличить расстояние до СТО для ремонта по ОСАГО до 100 км

Страховые компании предложили увеличить максимальное расстояние от места проживания клиентов до станции техобслуживания для ремонта по ОСАГО до 100 километров. Однако это не принесет ощутимой пользы конечным потребителям, заявил ОТР президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он также отметил, что существуют проблемы с компенсациями, так как цены на запчасти нередко занижаются.

По его словам, в России оценка ущерба остается на низком уровне. Страхователи выплачивают клиентам реальные деньги, потому что они не могут доехать до необходимой СТО. В результате размер выплаты оказывается недостаточным для ремонта автомобиля, так как фактическая стоимость запчастей может существенно отличаться от каталожной цены РСА, иногда вдвое или втрое.

Страховщики зачастую выбирают максимально дешевые аналоги, которые порой невозможно найти, выразил свое недовольство Хайцеэр. Он подчеркнул, что Национальный автомобильный союз не поддерживает такие изменения в правилах ОСАГО.

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