Автоэксперт Хайцеэр: китайцы не спешат инвестировать в автозаводы России

Китайские автоконцерны пока не спешат открывать заводы в России, поскольку наш рынок недостаточно велик, чтобы окупить затраты на производство. Об этом в интервью URA.RU сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, продажи автомобилей в стране относительно невелики: в прошлом году было реализовано всего около 1,6 миллиона машин. Из них значительную часть составляют бюджетные модели от АвтоВАЗа.
Эксперт пояснил, что китайским компаниям проще и дешевле ввозить автомобили в Россию и продавать их по более высокой цене, чем строить здесь предприятия и пытаться окупить вложения на полуторамиллионном рынке. По мнению Хайцеэра, им выгоднее работать у себя в стране, где ежегодный объем продаж составляет свыше 30 миллионов авто.
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