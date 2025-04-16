Автоэксперт Хайцеэр: китайцы не спешат инвестировать в автозаводы России

Китайские автоконцерны пока не спешат открывать заводы в России, поскольку наш рынок недостаточно велик, чтобы окупить затраты на производство. Об этом в интервью URA.RU сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, продажи автомобилей в стране относительно невелики: в прошлом году было реализовано всего около 1,6 миллиона машин. Из них значительную часть составляют бюджетные модели от АвтоВАЗа.

Эксперт пояснил, что китайским компаниям проще и дешевле ввозить автомобили в Россию и продавать их по более высокой цене, чем строить здесь предприятия и пытаться окупить вложения на полуторамиллионном рынке. По мнению Хайцеэра, им выгоднее работать у себя в стране, где ежегодный объем продаж составляет свыше 30 миллионов авто.