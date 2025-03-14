Автоэксперт Денисов призвал водителей не ездить на полупустом баке

Автоэксперт Денис Денисов в беседе с «ТСН24» рассказал о рисках, связанных с вождением на автомобиле с минимальным количеством топлива.

По словам специалиста, чтобы избежать поломок и лишних трат, желательно поддерживать в баке как минимум половину горючего.

«Рекомендуется всегда держать хотя бы половину бака, поскольку низкий уровень может спровоцировать серьёзные проблемы», — сказал он.

Топливный насос охлаждается и смазывается при помощи топлива, поэтому его недостаток приводит к перегреву и износу деталей. Это чревато снижением давления в системе подачи топлива или даже заклиниванием насоса, а значит — вынужденной заменой детали, написал «ФедералПресс».

Кроме того, зимой при малом количестве бензина в баке образуется конденсат, способный привести к неисправности топливного насоса. Чтобы автомобиль служил дольше, автоэксперт советует заправлять его от половины бака до полного.