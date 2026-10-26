В Москве 27–29 октября могут ограничить мобильный интернет из-за двух саммитов

Ограничения на работу мобильного интернета могут ввести в Москве на время проведения саммита ФСЭГ. Об этом сообщили на сайте Минцифры России.

Ограничения введут в пределах Третьего транспортного кольца 27–29 октября.

«Мера связана с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия—Африка», — отметили в ведомстве.

Социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, добавили в Минцифры.

Восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа проходит 27 октября 2026 года в Центре международной торговли в Москве.

Для участия в саммите ФСЭГ в Москву прибудет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иранский лидер планирует обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным международные вопросы, экономические связи двух стран и энергетическую безопасность.