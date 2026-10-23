Сайт телеканала 360.ru подтвердил место в десятке самых цитируемых СМИ в России

Сайт телеканала 360.ru вновь вошел в топ-10 самых цитируемых российских интернет-ресурсов по итогам сентября 2026 года. Об этом свидетельствуют свежие данные рейтинга аналитической системы «Медиалогия» .

Согласно опубликованным показателям, индекс цитируемости 360.ru в средствах массовой информации составил 921,06.

Лидером сентябрьского медиарейтинга стал сайт RT с показателем 2 354,50. Вторую и третью позиции заняли ресурсы «Газета.ru» (2 104,44) и «Вести» (1 942,22) соответственно.

В первую пятерку списка также вошли новостные порталы Lenta.ru (1 471,56) и РБК (1 376,23).

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе анализа базы данных, включающей более 90 тысяч ведущих российских источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.