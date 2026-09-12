Аферисты запустили новую схему с подделкой номеров и голосов знакомых

Аферисты начали использовать новую схему, завязанную на подделку телефонных номеров и голосов знакомых своих жертв. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Такой сценарий телефонного мошенничества строится на совпадении сразу нескольких привычных признаков: на экране отображаются номер и фотография близкого человека, а в трубке звучит его голос», — сказал он.

Сенатор добавил, что расчет аферистов основывается на доверии. Человек обычно не думает о дополнительной проверке собеседника в такой ситуации. Кроме того, разговор часто начинается с обычных вопросом, чтобы создать ощущение реальности диалога у жертв. Затем злоумышленники обращаются с нетипичной просьбой, например, назвать код из СМС.

Шейкин предупредил, что в случае перехода разговора на темы перевода денег, запроса банковского кода, установки приложения или перехода по ссылку нужно завершить разговор, причем сразу. Сенатор также посоветовал заранее договориться с родственниками и друзьями о секретной фразе или вопросе, которую нельзя найти в соцсетях.

Ранее замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила, что мошенники уже начали взламывать аккаунты учителей, чтобы собирать деньги с родителей.