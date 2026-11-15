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    Священник Островский рассказал, что человек может сохранить свободу мышления, размышляя и читая книги

    Священник Павел Островский усомнился в возможности человечества выйти из-под контроля цифровых технологий. При этом он призвал сохранять самостоятельность суждений, сообщает Sputnik.

    Островский заявил, что не видит шансов избавиться от технологической зависимости без катастрофических событий — например, выхода из строя дата-центров. По его словам, знакомые с цифровой средой люди считают, что человечество уже проиграло.

    Священник вместе с тем отметил, что человек по-прежнему способен сохранить свободу собственного мышления. Для этого он посоветовал обращаться к своему внутреннему миру.

    Островский призвал не торопиться со словами и поступками, размышлять и читать книги, пишет «Ридус».

    По его мнению, сегодня медлительность, которую прежде считали недостатком, может стать достоинством. Он также посоветовал не бояться отставать от технического прогресса, если это идет человеку на пользу.

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