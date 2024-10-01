Сервис «VK Видео» внедрил инструмент для быстрого создания клипов

Авторы «VK Видео» получили новые инструменты для редактирования загруженных роликов, а также для создания клипов и продвижения контента. Новые опции значительно упростят работу с видео.

Теперь авторы смогут вносить изменения без удаления и повторной загрузки ролика. Пользователи получили возможность обрезать видео в начале и в конце, а также вырезать ненужные фрагменты из любой части.

Новая функция пригодится для удаления нативной рекламы после окончания договора. При этом все метрики сохранятся. Также «VK Видео» добавил кнопку «Создать клип». Она позволяет выбрать нужный эпизод для дальнейшего редактирования.

Функция привязки клипов к длинным видео позволит создавать тизеры и продвигать основной контент. Расширение инструментов редактирования в VK Видео упрощает процесс работы с роликами и позволяет поддерживать актуальность контента.