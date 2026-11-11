Россиянам объяснили, почему устройства теряют связь с Wi-Fi

Слабый сигнал и перегруженность эфира соседними сетями могут вызывать сбои Wi-Fi. Команда сервисной поддержки Digma рассказала о способах найти и устранить причину отключений, сообщает Hi-Tech Mail .

Специалисты посоветовали сначала определить, пропадает ли связь на одном устройстве или сразу на нескольких. В первом случае причина, скорее всего, связана с настройками, программным обеспечением или Wi-Fi-модулем гаджета. Во втором стоит проверить роутер.

Оценить сигнал и загруженность частот и каналов помогут специальные сканеры для компьютеров и смартфонов. Найти такие программы можно по запросу Wi-Fi Analyzer.

Если соседние сети перегружают эфир, эксперты рекомендовали изменить номер канала в настройках роутера. Другой вариант — подключить устройство к сети в диапазоне 5 или 6 ГГц, если оно их поддерживает. При этом гаджеты умного дома часто работают только на частоте 2,4 ГГц.

Если эти меры не помогли, специалисты посоветовали обратиться в техническую поддержку производителя роутера или устройства.