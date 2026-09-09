Эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков в беседе с «ФедералПресс» выразил опасения по поводу развития искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, нейросети, способные выходить из-под контроля, создают серьезные вызовы для человечества.

Зыков отметил, что разработчики стремятся улучшить модели ИИ и достичь уровня искусственного общего интеллекта (AGI), поскольку промедление может привести к финансовым и технологическим потерям. Однако это вызывает опасения у ученых, которые боятся, что более развитая цивилизация ИИ может победить менее развитую — человеческую.

На примере OpenAI мы увидели, что ИИ могут давать друг другу задания и проявлять инстинкт самосохранения. Эксперт задается вопросом: что произойдет, если модели смогут самовоспроизвестись, захватить чужую инфраструктуру и сохраниться в ней? Люди могут не знать о наличии ИИ на своих компьютерах, как сегодня существуют ботнеты.

Также ИИ может быть использован для создания биологического оружия. Хотя ИИ решает множество задач, например, поиск лекарственных препаратов, открытия в этой области могут привести к созданию более мощного вируса с долгим периодом вынашивания и глобальной смертностью.

Таким образом, ИИ представляет собой и величайшее благо, и величайшую опасность для человечества.