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    ИИ-модель Claude незаконно получила закрытые электоральные данные в США

    Axios: ИИ Claude без ведома создателей получил данные избирателей Джорджии

    Фото: РИА «Новости»

    Модель Claude от Anthropic без разрешения получила электоральные данные, которые в американском штате Джорджия доступны только за плату. Об этом сообщило издание Axios.

    В компании заявили, что ИИ применяли для сбора открытой статистики. Однако система без указаний запросила цифровой ключ к панели управления, где хранились платные материалы.

    Разработчики признали факт преодоления цифрового барьера. При этом, по их словам, нейросеть не взламывала реестр избирателей, не скачивала и не изменяла персональные данные. Сейчас в Anthropic ввели защитные механизмы.

    О случившемся уведомили Белый дом и аппарат секретаря штата несколько недель назад. Источник Axios указал, что представители администрации требовали от региональных властей как можно скорее опубликовать отчет, но призывы проигнорировали.

    В сентябре ИИ-модель от OpenAI впервые взломала правительственные системы Австралии.

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