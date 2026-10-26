Модель Claude от Anthropic без разрешения получила электоральные данные, которые в американском штате Джорджия доступны только за плату. Об этом сообщило издание Axios .

В компании заявили, что ИИ применяли для сбора открытой статистики. Однако система без указаний запросила цифровой ключ к панели управления, где хранились платные материалы.

Разработчики признали факт преодоления цифрового барьера. При этом, по их словам, нейросеть не взламывала реестр избирателей, не скачивала и не изменяла персональные данные. Сейчас в Anthropic ввели защитные механизмы.

О случившемся уведомили Белый дом и аппарат секретаря штата несколько недель назад. Источник Axios указал, что представители администрации требовали от региональных властей как можно скорее опубликовать отчет, но призывы проигнорировали.

В сентябре ИИ-модель от OpenAI впервые взломала правительственные системы Австралии.