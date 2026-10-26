«Яндекс» вывез три суперкомпьютера в новые места

«Яндекс» перевез три суперкомпьютера из прежних мест расположения на новые. Технику развернут на других площадках, сообщила компания .

После запуска оборудование войдет в инфраструктуру сервисов.

«Яндекс переносит суперкомпьютеры „Ляпунов“, „Галушкин“ и „Червоненкис“ на новые площадки», — уточнили в пресс-службе.

Также компания добавила, что с помощью суперкомпьютеров продолжат обучать фундаментальные языковые модели.

Ранее пользователей «Яндекс Диска» предупредили, что сервис еще восстанавливается. В некоторых случаях клиенты не могут получить полный доступ к файлам в облаке, однако доступность данных постепенно растет.

Специалисты уже восстановили функцию предварительного просмотра документов и исправили часть ошибок при скачивании файлов, а также синхронизации в компьютерном приложении. Неполадки возникли после атаки на дата-центры «Яндекса».