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    «Яндекс» вывез три суперкомпьютера в новые места

    Фото: РИА «Новости»

    «Яндекс» перевез три суперкомпьютера из прежних мест расположения на новые. Технику развернут на других площадках, сообщила компания.

    После запуска оборудование войдет в инфраструктуру сервисов.

    «Яндекс переносит суперкомпьютеры „Ляпунов“, „Галушкин“ и „Червоненкис“ на новые площадки», — уточнили в пресс-службе.

    Также компания добавила, что с помощью суперкомпьютеров продолжат обучать фундаментальные языковые модели.

    Ранее пользователей «Яндекс Диска» предупредили, что сервис еще восстанавливается. В некоторых случаях клиенты не могут получить полный доступ к файлам в облаке, однако доступность данных постепенно растет.

    Специалисты уже восстановили функцию предварительного просмотра документов и исправили часть ошибок при скачивании файлов, а также синхронизации в компьютерном приложении. Неполадки возникли после атаки на дата-центры «Яндекса».

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