Научный эксперт Максимова: «умные» зубные щетки могут нести риски для владельцев

Технологичные «умные» зубные щетки могут нести риски для личной информации своих владельцев. Доктор технических наук Елена Максимова рассказала «Газете.Ru», что гаджеты нередко собирают данные о привычках пользователя: время и продолжительность чистки, силу нажатия, частоту использования и даже местоположение.
Собранная информация отправляется на сервера производителей или партнерских компаний.
Максимова отметила, что устройства не всегда обеспечивают должный уровень защиты передаваемой информации. Злоумышленники могут взломать «умные» зубные щетки и превратить их в элементы вредоносных сетей (ботнетов). В результате устройство может использоваться для добычи криптовалюты, проведения атак DDoS или получения несанкционированного доступа к другим элементам экосистемы «умного» дома.
Данные от «умных» зубных щеток и сенсоров температуры также могут помочь определить, находится ли владелец дома, что создает угрозу совершения кражи.
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