Научный эксперт Максимова: «умные» зубные щетки могут нести риски для владельцев

Технологичные «умные» зубные щетки могут нести риски для личной информации своих владельцев. Доктор технических наук Елена Максимова рассказала «Газете.Ru» , что гаджеты нередко собирают данные о привычках пользователя: время и продолжительность чистки, силу нажатия, частоту использования и даже местоположение.

Собранная информация отправляется на сервера производителей или партнерских компаний.

Максимова отметила, что устройства не всегда обеспечивают должный уровень защиты передаваемой информации. Злоумышленники могут взломать «умные» зубные щетки и превратить их в элементы вредоносных сетей (ботнетов). В результате устройство может использоваться для добычи криптовалюты, проведения атак DDoS или получения несанкционированного доступа к другим элементам экосистемы «умного» дома.

Данные от «умных» зубных щеток и сенсоров температуры также могут помочь определить, находится ли владелец дома, что создает угрозу совершения кражи.