MK.RU: для продуктивной учебы можно использовать отечественные гаджеты

Издание MK.Ru посоветовало россиянам присмотреться к отечественным гаджетам, которые будут полезны школьникам в период учебы.

Так, с помощью отечественного ноутбука Fplus Flaptop, который работает на Windows 11 Home, удобно проверять электронный дневник. Он оснащен мощным процессором Intel Core и имеет экран с диагональю 15,6 дюйма.

Модель смартфона AYYA T1 с объемом батареи в 4000 мАч может стать неплохим решением для учеников средних и старших классов. В гаджете предусмотрена возможность отключения камеры и микрофона.

Бюджетные беспроводные наушники ROCKET TURBO имеют приличный аккумулятор, позволяющий заряжать их до 10 раз без подзарядки кейса, отметило издание. Они могут работать без подзарядки до трех часов.