Авиаэксперт Гусаров: снижение пассажиропотока в Росиии вызвано экономическими причинами

В России авиационная отрасль развивается вопреки санкциям. В 2023 году пассажиропоток увеличился на 10%, а в 2024-м — на 6%. Однако в начале 2024 года произошло незначительное снижение количества пассажиров на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано с экономическими факторами, такими как инфляция и высокие ставки по кредитам, написал сайт kp.ru .

Авиаэксперт Роман Гусаров отмечает, что снижение пассажиропотока может быть вызвано экономическими причинами. Если спрос на полеты продолжит расти, может возникнуть дефицит мест на некоторых маршрутах в пиковые летние месяцы.

Сейчас у российских авиакомпаний около 1138 самолетов, и парк продолжает функционировать, несмотря на потерю 76 бортов из-за санкций. За 2024 год зарегистрировано четыре новых самолета отечественного производства, но эксперты считают их новизну относительной.

Авиаторы ищут способы расширить программу полетов без новых отечественных самолетов. Они рассматривают возможность расширения сотрудничества с дружественными странами и использование механизма «мокрого лизинга», когда перевозчик арендует самолет вместе с экипажем у другой авиакомпании.