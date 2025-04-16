Авиаэксперт Гусаров: снижение пассажиропотока в Росиии вызвано экономическими причинами
В России авиационная отрасль развивается вопреки санкциям. В 2023 году пассажиропоток увеличился на 10%, а в 2024-м — на 6%. Однако в начале 2024 года произошло незначительное снижение количества пассажиров на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано с экономическими факторами, такими как инфляция и высокие ставки по кредитам, написал сайт kp.ru.
Авиаэксперт Роман Гусаров отмечает, что снижение пассажиропотока может быть вызвано экономическими причинами. Если спрос на полеты продолжит расти, может возникнуть дефицит мест на некоторых маршрутах в пиковые летние месяцы.
Сейчас у российских авиакомпаний около 1138 самолетов, и парк продолжает функционировать, несмотря на потерю 76 бортов из-за санкций. За 2024 год зарегистрировано четыре новых самолета отечественного производства, но эксперты считают их новизну относительной.
Авиаторы ищут способы расширить программу полетов без новых отечественных самолетов. Они рассматривают возможность расширения сотрудничества с дружественными странами и использование механизма «мокрого лизинга», когда перевозчик арендует самолет вместе с экипажем у другой авиакомпании.