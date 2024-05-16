Журналист Карпов: «Динамо» заинтересовано в подписании вратаря Лунева | 360°

Спорт 16 мая 2024, 17:22 Журналист Карпов: «Динамо» заинтересовано в подписании вратаря Лунева

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Московское «Динамо» проявляет серьезный интерес к 32-летнему российскому голкиперу «Карабаха» Андрею Луневу. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на данные журналиста Ивана Карпова.

По его словам, кандидатура футболиста является приоритетной для клуба. В нынешнем сезоне вратарь провел 32 матча, в 10 из которых он отыграл «на ноль».

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Лунев — чемпион Азербайджана. Кроме того, спортсмен добился больших успехов в составе «Зенита».