Вымогатели требовали у Смолова 20 млн рублей после драки в московском кафе

Футболиста Федора Смолова вынуждали выплатить 20 миллионов рублей за отказ от публикации скандального видео с дракой в московском кафе. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По данным источника, изначально неизвестные требовали у спортсмена один миллион рублей. Спустя некоторое время сумма выросла до трех, а еще позже — до 20 миллионов рублей. Смолов решил, что переговоры будут бессмысленны, и отказался платить эту сумму.

Накануне кадры потасовки все-таки попали в Сеть. Стало известно, что бывший нападающий «Краснодара» подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в центре Москвы.

Гостей заведения якобы возмутило шумное поведение компании спортсмена. Когда он подошел извиниться, его начали оскорблять. После этого между мужчинами завязалась потасовка. Оппоненты Смолова написали заявление в полицию, но получили отказной материал из-за отсутствия серьезных травм.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил про дерущихся в кафе футболистов, после того как в Сети появилось видео с угодившим в конфликт Смоловым.