Президент Киргизии Жапаров заявил важности русского языка

Русский язык необходим Киргизии для сотрудничества с соседними странами, поэтому все предложения об изменении его официального статуса в республике неправильные. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что на русском языке идут переговоры с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже в Европе, США и Китае дипломаты пользуются услугами русских переводчиков

«Не русский язык нуждается в нас, а мы нуждаемся в русском языке. Без него нам трудно будет выйти за пределы Кыргызстана», — привел слова Жапарова «Интерфакс».

Президент Киргизии добавил, что о родном языке, а также английском, как способе международного общения тоже не нужно забывать. Жапаров добавил, что сегодня молодые жители республики свободно владеют тремя-четырьмя языками.

В начале июня Санкт-Петербургский государственный университет открыл онлайн-курсы для учеников пятых-10 классов школ Киргизии для бесплатного обучения на русском языке. В вузе подчеркнули, что уроки пройдут по программе российских образовательных учреждений.