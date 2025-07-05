Устроившего массовую аварию водителя без прав задержали в Иркутске

Спровоцировавшего крупную аварию и сбежавшего с места происшествия водителя без прав задержали полицейские Иркутска. В пресс-службе областного главка МВД заявили, что в ДТП пострадали четыре автомобиля.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris во время проезда по Байкальской улице не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Geely Atlas Pro.

От удара китайская легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Geely Coolray, которая, в свою очередь, врезалась в Renault Sandero. Травмы различной степени тяжести получили три человека.

Спровоцировавший массовую аварию водитель скрылся с места происшествия, но его оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции. От проверки на алкоголь и наркотики виновник аварии отказался. В ходе опроса выяснилось, что еще в январе его лишили права на управление транспортным средством, что не остановило мужчину от того, чтобы сесть за руль.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую пятницу, 4 июля, в результате массовой аварии на платной трассе М-4 «Дон» в районе Ельца загорелось семь автомобилей. По данным регионального управления МЧС, аварию спровоцировал грузовик, который столкнулся с автомобилем «Ахмат» и пятью УАЗами.