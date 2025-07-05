Компания BlackRock остановила поиск инвесторов для Украины

Bloomberg: компания BlackRock приостановила переговоры о финансировании Киева

Karla Cot
Фото: Karla Cot/www.globallookpress.com

Американская корпорация BlackRock остановила процесс поиска инвесторов, готовых профинансировать восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Компания BlackRock Inc. приостановила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда восстановления Украины», — сообщил источник издания.

По данным агентства, это произошло еще в январе 2025 года. Это решение было принято из-за ухудшения отношений США и Украины и «возросшей неопределенности относительно будущего Украины».

На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер объявил о  приостановке поставок вооружений  всем американским союзникам, в том числе и Украине. По мнению обозревателя The Washington Post Джейсона Уиллика, причина приостановки поставок оружия ВСУ заключается в помощи Израилю.

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