Компания BlackRock остановила поиск инвесторов для Украины

Американская корпорация BlackRock остановила процесс поиска инвесторов, готовых профинансировать восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Компания BlackRock Inc. приостановила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда восстановления Украины», — сообщил источник издания.
По данным агентства, это произошло еще в январе 2025 года. Это решение было принято из-за ухудшения отношений США и Украины и «возросшей неопределенности относительно будущего Украины».
На этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер объявил о приостановке поставок вооружений всем американским союзникам, в том числе и Украине. По мнению обозревателя The Washington Post Джейсона Уиллика, причина приостановки поставок оружия ВСУ заключается в помощи Израилю.
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