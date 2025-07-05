Машина с военным взорвалась в Одессе

«Политика страны»: машина с водителем-военным взорвалась в Одессе

Припаркованный на одной из улиц Одессы автомобиль взорвался после того, как водитель в военной форме сел за руль. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По данным авторов публикации, водитель остался жив, но получил серьезные травмы.

Агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областного главка Национальной полиции Украины уточнило, что подорвался автомобиль Opel, припаркованный на Варненской улице Киевского района Одессы.

В ведомстве заявили, что информация о детонации автомобиля поступила на пульт дежурного утром в субботу, 5 июля. По предварительным данным, пострадал водитель, находившийся в салоне машины.

На место происшествия выехали оперативники и команда взрывотехников для установления причин и обстоятельств детонации.

В конце октября прошлого года в Краматорске взорвался автомобиль начальника боевой подготовки пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ. По данным украинских СМИ, офицер выжил, но получил тяжелые ранения.