Атака дронов повредила более 25 квартир в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: дроны повредили более 25 квартир и 10 машин в Энгельсе

Украинские беспилотники, атаковавшие Энгельс, повредили 25 квартир местных жителей и более 10 припаркованных автомобилей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин .

Он подчеркнул, что, по данным администрации города, в жилых домах в основном выбило окна. Но это предварительные данные, так как оценка нанесенного атакой беспилотников ущерба продолжается.

«Жителям домов и владельцам автомобилей, пострадавшим в результате атаки БПЛА, будет оказана помощь. На месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет», — сказал Бусаргин.

Губернатор добавил, что средства на восстановление поврежденного имущества жителей выделят из резервного фонда. Он подчеркнул, что поручил главе Энгельсского района Максиму Леонову открыть горячую линию для обращения жителей.

Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс утром в субботу, 5 июля. Бусаргин отмечал, что пострадавших среди местных жителей от налета вражеских дронов нет.