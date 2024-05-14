«Зенит» подпишет новый контракт с Семаком на пять лет | 360°

14 мая 2024, 14:29
«Зенит» подпишет новый контракт с Семаком на пять лет
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 25 мая подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком, который будет рассчитан на пять лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что новая сумма контракта будет выше предыдущей. Кроме того, прибавки получат все члены тренерского штаба.
Реклама
Напомним, Сергей Семак стал наставником сине-бело-голубых в 2018 году. По его руководством клуб пять раз подряд становился чемпионом России.
Футбол
Реклама
Реклама