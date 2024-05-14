«Зенит» подпишет новый контракт с Семаком на пять лет | 360°

Спорт 14 мая 2024, 14:29 «Зенит» подпишет новый контракт с Семаком на пять лет

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» 25 мая подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком, который будет рассчитан на пять лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что новая сумма контракта будет выше предыдущей. Кроме того, прибавки получат все члены тренерского штаба.

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Напомним, Сергей Семак стал наставником сине-бело-голубых в 2018 году. По его руководством клуб пять раз подряд становился чемпионом России.

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