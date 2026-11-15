Тренер Ташуев заметил, что игроки «Ростова» вернули уверенность благодаря работе над психологией

Российский тренер Сергей Ташуев связал улучшение результатов «Ростова» с работой Дмитрия Кириченко над атмосферой в команде. Новый главный тренер помог футболистам раскрепоститься, сообщает Metaratings.ru .

В последнем перед паузой на игры сборных туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» — 2:2. Команда не проигрывает в чемпионате пять матчей подряд под руководством Кириченко.

Ташуев отметил, что состав ростовчан давно сформирован, а футболисты годами отрабатывали взаимодействия. По его оценке, Кириченко не совершил революции в игре, но наладил общение внутри команды и вернул игрокам уверенность. Первый матч оказался сложным, однако команда избежала поражения и затем постепенно улучшила коммуникацию.

Тренер также подчеркнул, что в «Ростове» выступают не возрастные, а хорошие, игровые футболисты. По его словам, психологическая свобода помогает им действовать увереннее и не бояться играть в свой футбол.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает шестое место с 19 очками. В следующем туре команда примет «Крылья Советов». Матч пройдет 20 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.