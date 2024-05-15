Сын тренера Морозова: отец мечтал о карьере спортивного наставника | 360°

Спорт 15 мая 2024, 13:02 Сын тренера Морозова: отец мечтал о карьере спортивного наставника

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Сын выдающегося тренера Юрия Морозова Сергей дал большое интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он заявил, что до начала карьеры отец имел перспективы работать в сфере ядерной промышленности.

По словам Сергея Морозова, впоследствии его отец стал уделять время теории спорта, работая на кафедре футбола и хоккея в Институте имени Лесгафта.

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«Его решение начать тренировать не было случайным, он мечтал об этом», — отметил собеседник сайта.

Он также добавил, что в профессиональной деятельности тренер создавал впечатление сурового человека. Однако в домашней обстановке Юрий Морозов был совершенно другим.